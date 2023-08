Pianista Martha Argerich cancela concertos por razões de saúde

436

A lendária pianista argentina Martha Argerich, de 82 anos, cancelou os concertos que estavam previstos para a Alemanha e Suíça por razões de saúde, anunciaram os organizadores dos espetáculos nesta quarta-feira (9).



Argerich, considerada uma das melhores pianistas do mundo, tinha uma série de concertos agendada com a Orquestra West-Eastern Divan, um grupo de músicos israelenses e árabes dirigido pelo argentino Daniel Barenboim.



Em um comunicado, a Filarmônica de Colônia informou que Argerich não tocará no sábado (12) na cidade alemã e o festival de Lucerne, na Suíça, disse que o seu recital previsto para 15 de agosto foi cancelado.



Nos dois casos, o pianista alemão Igor Levit ocupará seu lugar para interpretar o Concerto para piano nº1 em dó maior de Ludwig van Beethoven.



A próxima parada da turnê, prevista para 17 de agosto no festival de Salzburg (Áustria) não foi cancelada até agora, segundo o site dos organizadores.



Não foram revelados mais detalhes sobre a doença que acomete a pianista, que também tem a nacionalidade suíça.