Americana e filho são libertados após duas semanas de sequestro no Haiti

Uma americana e seu filho foram libertados quase duas semanas depois de terem sido sequestrados no Haiti, informou nesta quarta-feira (9) a organização cristã El Roi Haiti, da qual ela faz parte.



"Confirmamos a libertação segura da integrante da nossa equipe e amiga Alix Dorsainvil e seu filho que estavam sequestrados em Porto Príncipe", disse a ONG, em um comunicado divulgado em sua página online institucional.



Dorsainvil, enfermeira e esposa do diretor da organização, foi sequestrada com seu filho em 27 de julho nas instalações da El Roi Haiti, perto de Porto Príncipe.



No dia de seu sequestro, os Estados Unidos ordenaram a saída de seu pessoal não essencial do Haiti, assim como de seus familiares, e pediram aos cidadãos americanos que deixassem o país "o mais rápido possível", devido à insegurança.



As gangues controlam cerca de 80% de Porto Príncipe. Crimes violentos, como estupro, sequestro para obter pagamento de resgate e roubo, tornaram-se fatos cotidianos na capital deste país pobre, mergulhado em uma crise política e humanitária.



Cerca de 300 menores e mulheres foram vítimas de sequestros no Haiti nos primeiros seis meses de 2023, um forte aumento em comparação com 2022, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) na segunda-feira.