Argentino Fabián Bustos é o novo técnico do América-MG

O América-MG, lanterna do Brasileirão e que disputa as oitavas de final da Copa Sul-Americana, anunciou nesta terça-feira (8) a contratação do técnico argentino Fabián Bustos.



Bustos, de 54 anos, assinou contrato "até o final da temporada de 2024", que termina em dezembro, adiantou o 'Coelho' em um comunicado.



O argentino protagonizará sua segunda passagem pelo Brasil, após ter comandado sem sucesso o Santos entre fevereiro e julho de 2022.



Duas vezes campeão equatoriano, com Delfín (2019) e Barcelona (2020), Bustos terá a difícil tarefa de manter o América-MG na primeira divisão.



A equipe de Belo Horizonte é a última do Brasileiro com 10 pontos em 17 jogos, a oito da última equipe na zona de rebaixamento, o Bahia.



O mau desempenho custou o cargo ao técnico Vágner Mancini, após perder por 3 a 1 no domingo em casa.



Além do campeonato brasileiro, os mineiros visitam o Bragantino na quinta-feira pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.



Bustos, semifinalista com o Barcelona na Libertadores de 2021, não vai comandar a equipe e deve estrear contra o Goiás no domingo pelo Campeonato Brasileiro, segundo o clube.



Com a chegada do argentino, que se demitiu do time de Guayaquil em junho, aumentou o número de treinadores estrangeiros no comando dos times da Série A brasileira, com 13.



No domingo, o Santos, que também luta pela permanência na primeira divisão, oficializou o uruguaio Diego Aguirre