Cúpula no Brasil busca um acordo ambicioso para salvar a Amazônia

Os países da Amazônia concordaram nesta terça-feira (8) sobre a "urgência" de agir para conter a destruição da maior floresta tropical do planeta e mostraram-se dispostos a adotar um ambicioso acordo em uma cúpula liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A primeira reunião em catorze anos dos oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) ocorre nesta terça e quarta-feira na cidade de Belém, no Pará, para discutir estratégias comuns de combate ao desmatamento, crime organizado e desenvolvimento sustentável na floresta.



Os líderes amazônicos concordaram que uma ação conjunta é indispensável, embora tenham enfatizado soluções diferentes.



Lula, anfitrião do encontro, assegurou que haverá um "antes e um depois" dessa cúpula e reafirmou o compromisso do Brasil de erradicar o desmatamento na Amazônia até 2030, região que abriga cerca de 10% da biodiversidade do planeta.



"Nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação", afirmou Lula.



"Estamos empenhados em reverter esse quadro" de atividades ilegais na Amazônia, acrescentou o petista, que comemorou a redução de mais de 40% do desmatamento nos primeiros sete meses de seu governo.



Considerada durante anos o pulmão do planeta, a Amazônia está, segundo os cientistas, perto do ponto de não retorno, a partir do qual passará a emitir mais CO2 do que absorve, agravando a mudança climática.



O presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou em seu discurso que eliminar completamente o desmatamento "não é suficiente" se os grandes emissores de carbono não reduzirem o uso de combustíveis fósseis.



"A solução está em abandonar o carvão, o petróleo e o gás. Essa é a necessidade do Norte, deixar o capital fóssil. Nossa necessidade é proteger a esponja."



Também estão presentes na cúpula os presidentes da Bolívia, Luis Arce; da Colômbia, Gustavo Petro; do Peru, Dina Boluarte; o primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips, e a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez, que substituiu o presidente Nicolás Maduro, ausente devido a uma infecção no ouvido.



Equador e Suriname estão representados por ministros.



- "Declaração de Belém" -



Os acordos da cúpula da OTCA, organização criada em 1995 para preservar a floresta, ficarão concretizados em uma declaração divulgada ao fim das reuniões desta terça-feira.



"Não é apenas uma mensagem política: é um plano de ação detalhado e abrangente para o desenvolvimento sustentável na Amazônia", onde vivem cerca de 50 milhões de pessoas, afirmou Lula.



Belém, que em 2025 receberá a conferência da ONU COP30, acordou com uma rígida operação de segurança, com bloqueios ao redor do evento e o maior porta-aviões da América Latina, da Marinha do Brasil, estacionado no porto.



- Divisões em relação ao petróleo -



A declaração dos presidentes será acompanhada por um documento contendo propostas da sociedade civil, que clama por metas mais ambiciosas, como deter o desmatamento para preservar 80% da Amazônia até 2025 e interromper a exploração de petróleo na região.



A postura em relação à exploração de hidrocarbonetos na floresta é uma das "discordâncias", mencionada pelo presidente colombiano em seu discurso.



Se "o que está levando à extinção da humanidade é o uso de petróleo e a floresta poderia nos ajudar a salvar vidas, o que estamos fazendo? Permitindo a exploração de hidrocarbonetos na floresta. Não é uma contradição total?", questionou Petro.



O debate ocorre enquanto o Brasil tem como foco uma nova e polêmica fronteira exploratória da Petrobras próxima ao delta do rio Amazonas, cuja licença foi recentemente negada pelo Ibama, mas que conta com o apoio de Lula.



Os equatorianos decidirão em referendo este mês se suspendem a exploração de petróleo no bloco estratégico ITT, que fica dentro da reserva Yasuní e de onde se extrai 12% dos 466 mil barris diários que o país produz.



- Proteção dos povos indígenas -



Especialistas apontam que a declaração deve incluir compromissos para maior proteção dos territórios indígenas, considerados uma importante barreira contra o desmatamento, devido à forma sustentável com que essas comunidades exploram seus recursos.



Cerca de 1.500 manifestantes, entre eles alguns indígenas, marcharam nesta terça-feira de um parque perto do evento em Belém, exibindo cartazes com mensagens como "Sempre estivemos aqui" e "Amazônia livre do crime", constatou a AFP.



A cúpula também é vista como um teste de liderança da região em questões climáticas e especialmente do Brasil, após o retorno de Lula ao poder, que pôs fim a quatro anos de negacionismo climático de seu antecessor, Jair Bolsonaro.



Na quarta-feira, os presidentes da OCTA se reunirão com representantes do Congo, da República Democrática do Congo (RDC) e Indonésia, países que também têm florestas tropicais, além de representantes da França, Noruega e Alemanha.



O objetivo será chegar a uma posição comum para apresentar na COP28, que será realizada este ano em Dubai.