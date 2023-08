Mulher suspeita de planejar assassinato de Zelenski é detida na Ucrânia

O serviço secreto da Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (7) ter detido uma mulher suspeita de planejar o assassinato do presidente Volodimir Zelenski e de atuar como informante para os russos. Segundo o órgão, ela foi presa em flagrante, enquanto tentava se comunicar com agentes da inteligência russa.

Em nota, o serviço secreto, conhecido pela sigla SBU, afirmou que as suspeitas de que a mulher planejava o assassinato de Zelenski têm relação com seu comportamento pouco antes de uma visita do líder à região de Mikholaiv, no sul, no mês passado. Então, ela teria tentado prever o itinerário do presidente, listando os lugares da cidade por horário.