Colisão entre helicópteros que combatiam incêndio deixa três mortos na Califórnia

Três pessoas morreram na colisão de dois helicópteros enquanto combatiam um incêndio na Califórnia, informou nesta segunda-feira (07) um funcionário do corpo de bombeiros local.



Os helicópteros foram mobilizados para ajudar a controlar um incêndio em Cabazon, cerca de 130 quilômetros a leste de Los Angeles, e colidiram na noite de domingo, segundo o chefe dos bombeiros da região, David Fulcher, em uma coletiva de imprensa.



"O primeiro helicóptero conseguiu pousar com segurança nas imediações. Infelizmente, o segundo helicóptero caiu e os três passageiros morreram", detalhou.



Entre as vítimas estão dois bombeiros - um chefe de departamento e um capitão - e o piloto contratado.



Segundo as autoridades, o fogo começou em um edifício e se espalhou por mais de um hectare, obrigando a intervenção de uma frota de seis aeronaves, incluindo as duas envolvidas na colisão.



O helicóptero que aterrissou era um Sikorsky Skycrane, que transportava líquido, água e um produto químico retardador de fogo para sufocar as chamas, apontaram as autoridades.



O que caiu era um Bell que realizava atividades de observação e coordenação para combater o incêndio, acrescentaram.



As autoridades responsáveis pela segurança do transporte nos Estados Unidos iniciaram uma investigação sobre o acidente.



A colisão aconteceu 11 meses depois da queda de outro helicóptero de bombeiros, que deixou três feridos a poucos quilômetros de Cabazon.



Assolado pela seca por mais de duas décadas, o oeste dos Estados Unidos é especialmente vulnerável a incêndios, que se intensificaram nos últimos anos. O aumento da frequência e da intensidade das queimadas aumentaram por causa do aquecimento global.



Os bombeiros da Califórnia combatem milhares de incêndios todos os anos. Alguns são muito grandes, como o que ocorreu perto da cidade de Fresno, que já destruiu mais de 2 mil hectares de vegetação, segundo o Departamento de Bombeiros da Califórnia.