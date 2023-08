Nova Délhi captura milhares de cães de rua antes do G20

436

Nova Délhi, que tem milhares de cães de rua, começou uma grande operação para reduzir este número antes de setembro, quando sediará a cúpula do G20.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) quase 20.000 pessoas morrem de raiva todos os anos na Índia.



Desde quinta-feira, funcionários municipais da capital indiana começaram a capturar os cães de rua, alguns com redes, para levá-los para centros de esterilização.



"Todos os cães de rua resgatados devem ficar presos até o final" do evento, segundo uma ordem da prefeitura.



A caça aos cães se concentra principalmente em torno de hotéis e monumentos turísticos, como o Forte Vermelho.



Esta ação é parte de um programa mais amplo para embelezar Nova Délhi depois que a Índia assumiu a presidência do G20 no ano passado.



Autoridades desta poluída megalópole de cerca de 30 milhões de habitantes também destruíram setores precários e ilegais na região onde a cúpula será realizada.



Mais de 60.000 cães de rua perambulavam por Nova Délhi em 2012, o mais recente número oficial.



As autoridades locais fazem campanhas de esterilização regulares para controlar o número de cães de rua, mas as matilhas continuam grandes, em áreas residenciais e parques da cidade.



Cerca de 17 milhões de mordidas de cachorros são registradas por ano na Índia.



Meer Ashar, da organização de defesa animal Peta, expressou preocupação à AFP de que os animais capturados nesta operação fiquem ainda mais agressivos.



"Não estão acostumados a serem manipulados ou capturados com redes (...) Na próxima vez que se aproximarem de um ser humano, podem reagir na defensiva, por medo", conclui.