Dois pandas-vermelhos nascem em bioparque no norte da França

436

Dois pandas-vermelhos, uma espécie em risco de extinção, nasceram em 12 de junho no bioparque Bio-Topia de Dunquerque (norte da França), anunciou a instituição nesta sexta-feira (4), lançando uma consulta online para nomeá-los.



O nascimento dos animais faz parte do Programa Europeu de Reprodução para Espécies Ameaçadas (EEP), que "visa manter um grupo genético de indivíduos capazes, através da reprodução, de manter uma população viável em jardins zoológicos", explicou o bioparque.



Os dois machos recém-nascidos "ainda precisam crescer algumas semanas" e não serão vistos pelo público até setembro, disse a mesma fonte em comunicado.



Ambos são filhos de Yuan, nascida em junho de 2019 no zoológico de Sosto, na Hungria, e Paiky, que nasceu em junho de 2020 no parque de Tégomeur, na França. A fêmea chegou ao Bio-Topia em julho de 2020, já o macho, em abril de 2021.



Enquanto isso, o bioparque convidou o público a votar online até 31 de agosto em duas combinações de nomes Jinpa (generoso) e Kitsi (cócegas) ou Zenji (mestre zen) e Jampo (doce).



O panda-vermelho é uma espécie em risco de extinção. "Com menos de 10.000 indivíduos em meio natural, está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN)", informou a instituição em seu comunicado.