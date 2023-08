Mediadores da CEDEAO deixam o Níger sem conseguir reunião com líder dos golpistas

436

A delegação da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) que viajou na quinta-feira (3) ao Níger para tentar negociar uma solução à crise não conseguiu ter uma reunião com o líder dos militares golpistas e deixou o país algumas horas depois, informou nesta sexta-feira um de seus integrantes.



"Os emissários da CEDEAO partiram na noite de quinta-feira depois que não conseguiram se reunir com o líder dos militares que tomaram o poder na semana passada, o general Abdourahamane Tiani, nem com o presidente derrubado, Mohamed Bazoum", afirmou a fonte.



A delegação era liderada pelo ex-presidente nigeriano Abdulsalami Abubakar e tinha como objetivo "apresentar as demandas dos líderes da CEDEAO", de acordo com um comunicado divulgado pela presidência da Nigéria.



A CEDEAO adotou sanções econômicas contra o Níger e deu prazo de uma semana, que expira no próximo domingo, para que Bazoum, derrubado em 26 de julho, retorne ao poder, sob a ameaça de um possível uso da "força".



A organização regional destacou, no entanto, que uma intervenção militar é "a última opção sobre a mesa".



Os golpistas alertaram na quinta-feira que responderiam de forma imediata a qualquer "agressão ou tentativa de agressão contra o Estado do Níger" por parte da CEDEAO.



Os comandantes militares dos países da CEDEAO estão reunidos na capital da Nigéria, Abuja, para examinar a situação no Níger.