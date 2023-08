Marido de brasileira é preso nos EUA suspeito de esquartejar esposa

436

A polícia diz que uma mulher foi assassinada e teve seu corpo desmembrado e enfiado em malas que foram encontradas boiando em Delray Beach (foto: (Reprodução/NBC Miami))

A polícia de Delray Beach, na Flórida, divulgou, nesta quinta-feira (3/8), que os restos mortais encontrados dentro de três malas são de uma brasileira, identificada como Aydil Barbosa Fontes, de 80 anos. O corpo dela havia sido localizado em 21 de julho, esquartejado, em uma praia. Desde então, os policiais da cidade estavam trabalhando para descobrir a identidade da vítima.



Depois de identificar a mulher, a polícia prendeu o marido dela William Lowe, de 78 anos, apontado como suspeito do assassinato. Ele foi filmado por câmeras de segurança deixando uma das malas próximo a uma doca. Além disso, testemunhas o reconheceram e afirmaram que ele, durante vários dias, voltava ao local onde deixou o corpo da esposa e ficava parado, observando.



Segundo o relatório da polícia, divulgado pela, uma das testemunhas que viu o homem chegou a falar com ele. Essa pessoa teria perguntado a Lowe o que ele estava olhando e ele respondeu que estava "esperando o grande barco chegar ao porto". O marido de Aydil foi descrito como “nervoso” e, logo depois, entrou em um carro e saiu do local.

A polícia chegou até Lowe por meio dos relatos das testemunhas, que apontaram o modelo e cor do veículo do autor. Assim, os policiais conseguiram localizar um carro que correspondia às características apontadas e encontraram a residência em que ele morava com a vítima, onde foram detectados vestígios de sangue em diversos cômodos, inclusive no ralo do chuveiro.

Vítima identificada por meio da arcada dentária

O corpo da brasileira estava desmembrado. Em uma mala, foram colocadas as pernas da vítima, em outra o torso e, na terceira, a pélvis. A cabeça foi encontrada em uma sacola, amarrada com barbante e um cinto masculino.



Uma das malas continha uma etiqueta, geralmente usada em aeroportos para identificar a bagagem quando é despachada, que tinha o sobrenome de Aydil escrito. Apesar disso, foi necessário realizar uma análise da arcada dentária para descobrir a identidade da mulher.



Antes da identificação, logo quando as malas foram achadas, a polícia de Delray Beach divulgou um desenho, elaborado pela unidade de imagens forenses do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach e pintado por um artista.



Essas imagens foram feitas a partir de características físicas da vítima e de roupas encontradas dentro da mala, junto ao corpo. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3/8), o chefe da polícia de Delray Beach, Russ Mager, disse que os investigadores trabalharam dia e noite para resolver o "crime hediondo".



De acordo com o divulgado pela NBC, o detetive Mike Liberta disse que a polícia não sabe o motivo do assassinato, já que Lowe contratou um advogado e parou de falar. O policial afirmou ainda que esse foi o pior crime no qual ele já trabalhou. "Eu diria que este é provavelmente o pior que já vi", concluiu Liberta.