Casal de Nova York se declara culpado de lavagem de bitcoins

Um casal de Nova York apelidado de "Bitcoin Bonnie e Crypto Clyde" se declarou culpado nesta quinta-feira (3) de lavar bilhões de dólares em bitcoins roubados, anunciou a promotoria.



Ilya Lichtenstein, de 35 anos, e Heather Morgan, de 33, foram detidos em fevereiro do ano passado depois que o governo americano confiscou 95.000 bitcoins, avaliados na época em 3,6 bilhões de dólares (R$ 17,5 bilhões, na cotação atual).



Os promotores assinalaram que o casal roubou essa quantia em 2016, utilizando "ferramentas avançadas de pirataria cibernética". As autoridades recuperaram os fundos de carteiras digitais controladas por ambos.



Desde a prisão do casal, o governo confiscou outros 475 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual) vinculados a esse roubo cibernético, informou o Distrito Sul de Nova York em comunicado.



No total, os dois admitiram que participaram de esquemas de lavagem de aproximadamente 120.000 bitcoins provenientes da Bitfinex, uma bolsa mundial de criptomoedas.



As acusações acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão.



Segundo os promotores, o casal usava identidades fictícias para criar contas online e programas de computador para automatizar as transações.



Os dois também convertiam bitcoin em outras criptomoedas e trocavam parte dos recursos roubados por moedas de ouro, que Morgan escondia enterrando-as.



A dupla foi apelidada de "Bitcoin Bonnie e Crypto Clyde" pelo newsletter financeiro Morning Brew, em referência ao famoso casal de assaltantes de banco do período da Grande Depressão, Bonnie e Clyde.