Não é Rio nem SP: ladrões usam rifle para assaltar homem em Los Angeles

Câmeras de segurança flagraram a ação de pelo menos três envolvidos em um assalto na Região Oeste de Hollywood. O crime ocorreu após a meia-noite do dia 19 de julho, próximo a alguns bares de Santa Monica Boulevard.As informações são do portal ABC7. De acordo com as investigações, os bandidos estavam em um carro do tipo SUV e abordaram um homem que caminhava na calçada.