Tom Brady vira acionista minoritário do Birmingham, da Inglaterra

436

Melhor jogador da história do futebol americano, Tom Brady se tornou acionista minoritário do Birmingham, da segunda divisão inglesa, anunciaram o clube e o ex-quarterback em suas redes sociais nesta quinta-feira (3).



"Lá vamos nós! Não poderia estar mais animado por fazer parte da família dos 'Blues'", escreveu Brady em sua conta no Instagram. "É uma cidade e um clube em plena ascensão e mal posso esperar para conhecer a atmosfera de St. Andrew's", estádio da equipe.



Na temporada passada, o Birmingham terminou na 17ª posição da Championship (segunda divisão), depois de uma luta intensa contra o rebaixamento.



"O caminho foi longo para o Birmingham, mas estes torcedores nunca deixaram de acreditar", declarou Brady, que venceu o Superbowl sete vezes. "Temos uma música que diz: 'não importa o que aconteça, continue'. E eu estarei nesta caminhada com vocês".



Depois de 16 anos sob administração chinesa, o clube entra na nova temporada com um novo proprietário, a americana Shelby Companies Limited (SCL), filial da Knighthead Capital Management.



Em um comunicado, a Knighthead explica que Brady será "presidente do novo conselho consultivo, diretamente ligado ao conselho de administração e aos membros da equipe que dirige o clube".