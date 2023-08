Os jogadores e treinadores que se transferiram para o futebol saudita

436

Desde o início do verão boreal com a irrupção da Arábia Saudita no mercado de transferências, os exorbitantes salários oferecidos pelos clubes da monarquia petrolífera convenceram muitos jogadores e treinadores a se transferirem para a Saudi Pro League, como Sadio Mané, que nesta terça-feira acertou com o Al-Nassr:



- Benzema, Mahrez, Mané: as estrelas



A Arábia Saudita atraiu várias estrelas do futebol para o seu campeonato desde a assinatura de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr em janeiro passado.



O primeiro grande astro a seguir os passos do português cinco vezes vencedor da Bola de Ouro é ninguém menos que seu parceiro no Real Madrid, Karim Benzema. Livre de qualquer contrato, o Bola de Ouro de 2022 se transferiu como agente livre para o Al-Ittihad no início de junho, assinando um contrato de três anos.



Poucos dias depois dessa transferência do atacante francês de 35 anos, foi a vez de seu compatriota N'Golo Kanté assinar com a equipe de Jidá. O meio-campista, cujo contrato com o Chelsea chegava ao fim, também se comprometeu por três anos.



O campeão mundial de 2018 formará uma dupla de prestígio no meio-campo com o brasileiro Fabinho, de 29 anos, que veio do Liverpool, onde foi um dos pilares do sistema de Jurgen Klopp.



Coroado com a histórica tríplice coroa pelo Manchester City, o argelino Riyad Mahrez, de 32 anos, assinou pelos próximos quatro anos com o Al-Ahli, numa transferência avaliada em 35 milhões de euros (cerca de R$ 185 milhões de reais pela cotação atual).



Mas a última estrela do futebol a chegar ao campeonato saudita é Sadio Mané. O jogador da seleção senegalesa, de 31 anos, assinou um contrato de três anos com o Al-Nassr, com um salário anual próximo aos 40 milhões de euros (R$ 211 milhões).



- Firmino, Koulibaly: os trintões



Além das estrelas, vários grandes nomes do futebol mundial com mais de trinta anos se dirigiram ao país do Golfo.



Finalista da última Liga dos Campeões com a Inter de Milão, o croata Marcelo Brozovic também assinou por três anos com o Al-Nassr. Segundo vários meios de comunicação, o clube saudita teria desembolsado 18 milhões de euros (R$ 95 milhões) para contratar o meio-campista de 30 anos.



O ex-capitão do Liverpool, Jordan Henderson, chegou ao Al-Ettifaq onde tem contrato até 2026. O jogador de 33 anos está sendo muito criticado por ter assinado para jogar em um país onde a homossexualidade é proibida, após apoiar a comunidade LGBT+ ao longo de sua carreira.



Outro 'Red' que foi para a Arábia Saudita, o brasileiro Roberto Firmino vai jogar no Al-Ahli até 2026. O atacante de 31 anos deixou o Liverpool com passe livre.



No final de junho, o clube de Jidá já tinha oficializado a chegada do goleiro senegalês Edouard Mendy, de 31 anos. Segundo a mídia, o Al-Ahli teria pago cerca de 18,5 milhões de euros (R$ 97,6 milhoes) ao Chelsea para contratá-lo.



Outro ex-jogador do Chelsea, Kalidou Koulibaly, trocou Stamford Bridge pelo Al-Hilal. O zagueiro de 32 anos teria assinado com o clube de Riade por 23 milhões de euros (R$ 121 milhões).



- Fofana, Milinkovic-Savic: jogadores em evolução



Embora a Arábia Saudita ofereça somas exorbitantes para os maiores nomes do futebol mundial que estão na reta final de suas carreiras, a Saudi Pro League também atrai jogadores de ponta, ansiosos para jogar ao lado de estrelas que marcaram época.



O marfinense Séko Fofana será companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. O meio-campista de 28 anos deixou o Lens pouco antes de o clube francês disputar a Liga dos Campeões.



Depois de oito anos na Lazio, o meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic (de 28 anos) assinou um contrato de três anos com o Al-Hilal. O clube romano teria recebido cerca de 50 milhões de euros (R$ 264 milhões) na transferência do jogador.



Aos 26 anos, Ruben Neves também assinou com o Al-Hilal. O português era cobiçado pelo Barcelona.



- Gerrard, Bilic: os treinadores



Apoiada pelo fundo soberano do país (PIF), a Liga Saudita também consegue atrair técnicos renomados.



Sem equipe desde sua demissão pelo Aston Villa em outubro, Steven Gerrard, que já havia recusado uma oferta de um estado do Golfo, acabou cedendo aos petrodólares sauditas. O emblemático ex-capitão do Liverpool assinou com o Al-Ettifaq até 2025.



Ex-técnico da seleção croata e semifinalista da Copa do Mundo de 1998 contra a França, Slaven Bilic irá treinar o Al-Fateh. Ele vai comandar, entre outros, o atacante espanhol Cristian Tello.



Após a saída do Fenerbahçe em junho, o ex-treinador do Benfica e do Flamengo Jorge Jesus voltou ao comando do Al-Hilal, time que já dirigiu em 2018-2019.



Último técnico a se transferir para a Saudi Pro League, o jovem alemão Matthias Jaissle, que estava no Salzburg, foi contratado pelo Al-Ahli.