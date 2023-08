Angus Cloud, ator de 'Euphoria', morre aos 25 anos

436

O ator Angus Cloud, conhecido por seu papel na série "Euphoria", morreu nesta segunda-feira (31) aos 25 anos, informou sua família. Não foi revelada a causa da morte.



De acordo com o comunicado da família, Cloud, que interpretou o traficante Fezco "Fez" O'Neill na premiada série de TV, foi fortemente afetado pela morte recente de seu pai, e enfrentava problemas de saúde mental.



"O único alívio que temos é saber que Angus está agora junto com seu pai, que era seu melhor amigo", afirmou a família.



"Angus era aberto sobre sua luta com a saúde mental e esperamos que sua partida possa servir como um lembrete para os outros de que não estão sozinhos e não devem enfrentar isso sozinhos em silêncio."



"Euphoria", protagonizada por Zendaya, recebeu vários Emmys e é uma das séries mais vistas de todos os tempos da HBO.



"Estamos incrivelmente entristecidos", publicou o canal no Instagram. "Ele era imensamente talentoso e muito querido na HBO e na família de Euphoria."



A série despertou paixões por sua obscura representação de questões enfrentadas por adolescentes nos Estados Unidos, incluindo o vício em drogas e a violência sexual.



Cloud, descoberto por um diretor enquanto caminhava com amigos em Nova York, estreou como ator na série.



"Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, seu sorriso e seu amor por todos. Pedimos privacidade neste momento em que ainda estamos processando esta perda devastadora", assinalou a família.