Vídeo: Urso se refresca em piscina de casa nos Estados Unidos

Com uma pata apoiada na borda, um urso parecia bastante confortável enquanto esfriava seu corpo peludo em uma jacuzzi no quintal de uma casa no sul da Califórnia, durante uma onda de calor no verão.

A polícia da cidade de Burbank, respondendo a uma chamada, encontrou o visitante inesperado dando um mergulho refrescante. Depois de um banho curto, o urso escalou um muro e se dirigiu para uma árvore.

Eles divulgaram um vídeo do animal no bairro residencial, que fica a cerca de 16 km ao norte de Los Angeles, perto das montanhas Verdugo.

Urso é encontrado se refrescando em piscina (foto: Washington Post/Reprodução)

A polícia alertou os proprietários que, para evitar ursos, é necessário manter todo o lixo e comida trancados para desencorajar os animais de se aproximarem de suas propriedades.

O encontro incomum ocorreu quando o estado e o resto do sudoeste dos EUA passam por um período prolongado de altas temperaturas, embora haja sinais de que o clima escaldante está começando a diminuir, com chances de esfriar as tempestades de monção.