Mercado na Indonésia proíbe comércio de carne de gato e cachorro

436

Um conhecido mercado na Indonésia encerrou a venda de carne de cachorro e gato, o primeiro, segundo um grupo de defesa dos direitos dos animais que denuncia métodos brutais de sacrifício há anos.



No mercado da cidade de Tomohon, na ilha de Sulawesi, antes era possível comprar carne canina e felina, mas também de morcegos, ratos, cobras e macacos.



Os seis vendedores de carne de cão e gato assinaram um acordo para acabar com a sua venda e o prefeito promulgou uma lei que proíbe futuramente este comércio no mercado, informou em comunicado a associação para a defesa dos direitos dos animais Humane Society International (HSI).



Este mercado anteriormente inflexível é o primeiro de seu tipo na Indonésia a acabar com o comércio de carne de gato e cachorro, disse a ONG, celebrando um "acordo histórico que impedirá que milhares de animais sejam espancados e queimados para consumo humano".



A Indonésia continua sendo um dos poucos países do mundo que permite a venda de carne de cachorro e gato.



A HSI estima que esse acordo poderia salvar a vida de vários milhares de filhotes na ilha, onde até 130.000 são abatidos a cada ano.



A pandemia de coronavírus, cuja origem é vinculada a um mercado chinês ao ar livre, reacendeu o medo de zoonoses.



Com esta nova proibição, o HSI e outros grupos esperam também prevenir a propagação do vírus da raiva.