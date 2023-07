Homem diz ter tido dois pênis: "Usava os dois e as mulheres eram viciadas"

436

Homem afirma ter dois pênis nos EUA, condição genética é incomum (foto: (Reprodução YouTube Soft White Underbelly))

Uma entrevista veiculada no canal Soft White Underbelly tem repercutido nas redes sociais devido a um personagem com uma condição genética inusitada. Identificado apenas como Tank, o motorista de caminhão morador de Los Angeles, Califórnia, diz sofrer de difalia, uma anormalidade genética extremamente rara em que um homem nasce com dois pênis. Ao longo da entrevista, o caminhoneiro conta sobre sua condição e como lida com ela no dia a dia.



O Soft White Underbelly é um canal de YouTube do cineasta americano Mark Laita, que apresenta entrevistas com "pessoas frequentemente invisíveis na sociedade”, os desabrigados, os profissionais do sexo, os usuários crônicos de drogas, os fugitivos, os membros de gangues, os pobres, os doentes e pessoas com "condições" diferentes, como Tank.



Vale lembrar que apenas um trecho da entrevista com Tank está disponivel no YouTube. Laita explica que por questões de restrição da plataforma, a entrevista completa teve de ser restrita pagantes no próprio site da Soft White Underbelly .

Uma história inusitada

Tank conta que não teve uma infância fácil. Logo garoto, ele foi enviado para um centro de detenção juvenil após ser condenado por homicídio culposo aos 12 anos. Após ganhar a liberdade, aos 24 anos, Tank começou a aproveitar ao máximo o órgão extra.



“As mulheres não acreditavam quando eu dizia a elas que tinha dois pênis, mas depois eu as levava para uma sala e elas viam”, explica o homem.



A condição de Tank é rara. A estimativa é que ela afete ao menos mil homens e meninos nos Estados Unidos.



Ao longo da entrevista, Tank deu detalhes sobre a difalia, dizendo que ejaculava de ambos os pênis ao mesmo tempo — mesmo que apenas um dos membros estivesse sendo estimulado. “Quando eu estava penetrando uma mulher, eu tinha a sensação de que um (dos meus pênis) estava do lado e parecia que ia explodir”, pontuou.



Sobre suas relações, o motorista de caminhão revelou que algumas mulheres gostavam da sensação de ambos os pênis dentro delas ao mesmo tempo, incluindo até um amante que ficou "viciada" na sensação.



Tank, contudo, detalhou que nem tudo foram flores em relação a condição. Ele alegou que era difícil fazer sexo com apenas um de seus pênis de cada vez, enquanto o uso de dois pênis era doloroso para a maioria de suas parceiras. “Decidi fazer a cirurgia”, declarou Tank. “Isso machucaria algumas mulheres.”



Hoje, Tank tem apenas um pênis, mas diz que vários membros de sua família também têm regiões pubianas incomuns. O motorista do caminhão afirmou que seu tio também nasceu com difalia, enquanto seu pai tem "testículos grandes como um touro”.

Assista ao trecho da entrevista de Tank: