Homem morre eletrocutado por massageador sexual usado no pênis

Dispositivo apresentava mau funcionamento enquanto estava conectado à energia (foto: Valery Hache/AFP)

Um homem de 30 anos foi encontrado morto por familiares e bombeiros após ser eletrocutado por um massageador elétrico que usava para se masturbar. O caso ocorreu na República Tcheca, onde o rapaz morava com os pais, que estranharam a falta de comunicação com o filho.

Preocupados, o casal chamou a polícia e o Corpo de Bombeiro. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram o homem já sem sinais vitais e um aparelho de massagem elétrica. As queimaduras na pele do homem, alguns centímetros acima do pênis, correspondiam ao formato do aparelho de massagem.

Testes feitos pela equipe mostraram que o dispositivo apresentava mau funcionamento enquanto estava conectado à energia. O caso foi analisado em um artigo científico publicado na revista científica Legal Medicine por médicos do University Hospital Hradec Králové, no norte da República Tcheca, e classificado como "eletrocussão acidental para manipulação auto-erótica".

Os pesquisadores afirmam que a "prática sexual solitária" pode contar com o uso de diversos tipos de dispositivos, aparelhos e adereços, além de produtos químicos, tanto para estimular a imaginação sexual como para aumentar a excitação. No entanto, em alguns casos, os recursos podem levar à morte de maneira não intencional.