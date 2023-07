Vídeo: homem quebra o para-brisa do próprio carro para salvar bebê

436

Um homem precisou quebrar o para-brisa do próprio carro para pegar o filho que estava preso no veículo. O caso ocorreu na quarta-feira (19/7), em Harlingen, no Texas, nos Estados Unidos, dia em que os termômetros estavam na marca dos 40° C.

Pelo vídeo que circula nas redes sociais é possível observar o momento em que o homem usa uma chave de rodas para quebrar o vidro. Ele faz um buraco no para-brisa e resgata a criança.







A polícia e ambulância foram acionadas para prestar socorro, informando que o bebê estava fora de qualquer perigo. O Departamento de Polícia da região confirmou que os pais não vão enfrentar nenhum tipo de acusação criminal. O homem não teve a identidade divulgada.











Homem, que não teve o nome identificado, precisou quebrar o para-brisa do próprio carro para pegar o filho que estava preso no veículo (foto: (Reprodução/ Tiktok/ Lindahdz91))

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes