Indígenas venezuelanos denunciam danos ambientais causados por barcaças atracadas no Orinoco

O óxido em grandes embarcações presas no emblemático rio Orinoco contamina as águas e o território de mais de cem famílias indígenas que vivem na Venezuela, indicam os líderes comunitários. A empresa responsável pelos navios nega a acusação.



Aproximadamente 40 barcaças de cores avermelhadas, coloridas pelo óxido acumulado, flutuam em um setor do Orinoco, um rio que atravessa o país.



Os habitantes da comunidade indígena de Macapaima acusam que os resíduos despejados pelos barcos afetaram o cultivo e a pesca na área e, além disso, provocaram uma explosão de doenças gastrointestinais e cutâneas.



"Por mais de 20 anos vem causando estragos ambientais", disse Yetzeli Martínez, líder desta pequena cidade localizada entre os estados de Anzoátegui, no leste, e Bolívar, no sul. "Por sermos indígenas, eles acham que não valemos nada", protestou.



Macapaima está em uma área de navegação de barcos ligados à indústria de mineração venezuelana.



Martínez argumenta que as barcaças - embarcação de carga pesada que geralmente são movidas por barcos rebocadores - foram abandonadas por uma empresa privada de transporte de mercadorias, a American Commercial Barge Line (ACBL).



- Versões diferentes -



Um tribunal ordenou, em março passado, que uma corporação estatal tomasse medidas para diminuir o efeito dos agentes contaminantes nas águas e retirasse as barcaças, muitas das quais ficam submersas. Várias das embarcações começaram a ser desmontadas em seguida.



A ACBL, por outro lado, nega que exista poluição ambiental devido à presença dessas barcaças.



Elas "estavam operacionais", indicou em uma coletiva de imprensa o diretor da empresa, Enrique Gil, quem garante que a empresa passou a deslocar cerca de três milhões de toneladas de bauxita por ano, embora a atividade tenha caído.



"Há danos patrimoniais (...). Estão tirando ativos de uma empresa privada e estão fazendo isso indiscriminadamente", disse Gil. A companhia tomou medidas judiciais.



Segundo relatos da imprensa, os testes detectaram a presença de minerais pesados nas águas.



"Nossos filhos vão lá para pescar e vão pegar peixes contaminados, nós vamos beber essa água contaminada", reclama a moradora de Macapaima, Carmen Martínez, de 75 anos, que chegou ainda adolescente na comunidade.



Os povos indígenas denunciam que, além do impacto ambiental que o óxido produziria e do desperdício de materiais transportados pelas barcaças, eles se deslocam quando o nível das águas sobe devido às chuvas e passa a ocupar áreas utilizadas para semear, o que danifica as colheitas.



A maioria dos habitantes de Macapaima pertence ao povo kariña, etnia indígena baseada principalmente na Venezuela, mas que tem assentamentos no Brasil, na Guiana e também no Suriname.