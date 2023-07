Sentença contrária ao regulador dos EUA faz valor do bitcoin subir

436

O preço do bitcoin subiu nesta quinta-feira (13) para o seu nível mais alto em treze meses, após a divulgação de uma sentença contrária ao regulador do mercado dos Estados Unidos, um precedente visto por alguns como favorável para as criptomoedas.



A principal moeda digital do mundo, cuja capitalização global ultrapassa os US$ 600 bilhões (R$ 2,88 trilhões), atingiu o patamar de US$ 31.818 (R$ 152.828) por bitcoin.



As principais criptomoedas subiram em conjunto, incluindo o Ethereum e sua unidade, o Ether, que ganhou mais de 6% em poucos minutos.



Uma juíza federal de Manhattan parcialmente rejeitou nesta quinta-feira uma ação movida pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) contra os criadores da criptomoeda XRP, a Ripple Labs, acusados de terem comercializado sua moeda sem registrá-la previamente em Wall Street.



A SEC alega há vários anos que algumas moedas digitais são valores mobiliários, como ações ou títulos, e, portanto, estão sujeitas à sua revisão como produto de investimento, uma posição amplamente questionada.



A juíza Analisa Torres considerou que esse argumento não poderia ser aplicado aos particulares que compraram XRP, embora tenha dado razão à SEC em relação aos investidores institucionais.



Essa decisão é um revés para a SEC, que levou à justiça a Binance, a maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo, e a Coinbase, o maior player dos EUA nesse mercado.



Críticos dessa tendência, incluindo legisladores do Congresso, acusam a entidade de querer enquadrar uma nova tecnologia em um quadro regulatório antigo e inadequado para ela.



Consultada pela AFP, a SEC não se pronunciou sobre a sentença.



Essa decisão impulsionou todo o setor de criptomoedas e blockchain, a tecnologia na qual as moedas digitais se baseiam.



A Coinbase teve um aumento de 24,49% na sessão de quinta-feira em Wall Street, enquanto a Block, especialista em pagamentos online e ativa no campo de blockchain, subiu 6,99%.