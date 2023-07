UE adota novo marco legal para transferência de dados para os EUA

436

A União Europeia (UE) anunciou, nesta segunda-feira (10), que adotou um novo marco legal para permitir a transferência de dados pessoais para os Estados Unidos, crucial para a economia digital, após várias decisões da Justiça europeia invalidando os dispositivos anteriores.



"O novo marco UE-Estados Unidos de proteção de dados pessoais garantirá a segurança dos fluxos de dados para os europeus e trará segurança jurídica para as empresas de ambos os lados do Atlântico", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.



Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou que a decisão "afirma a força de nossa relação transatlântica fundada em nossos valores democráticos compartilhados e em nossa visão de mundo."



Ambos os acordos estabelecidos anteriormente para permitir às empresas transferir esses dados da Europa para os Estados Unidos foram invalidados por temor da vigilância dos serviços de inteligência americanos.



Esses recursos foram apresentados pelo ativista da privacidade austríaco Max Schrems ao Tribunal de Justiça da UE.



Na segunda-feira, ele anunciou que voltaria a levar o caso aos tribunais, argumentando que o novo texto não melhorava a proteção dos dados pessoais dos europeus.



- Pingue-pongue jurídico -



Apesar de estarmos cansados desse pingue-pongue jurídico, "já temos opções para um novo recurso", disse Schrems.



O comissário europeu de Justiça, Didier Reynders, disse que se espera novas batalhas judiciais.



A introdução de um novo marco é essencial para gigantes digitais como Google, Meta e Amazon, que se queixam da falta de normas claras sobre transferência de dados entre os dois lados do Atlântico.



Em maio, a Meta recebeu uma multa recorde de 1,2 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,4 bilhões na cotação atual) por não cumprir as normas europeias de proteção de dados com sua rede social Facebook.



Em julho de 2020, a Justiça europeia concluiu que o "Privacy Shield" utilizado pelas empresas americanas não protegia contra possíveis "ingerências nos direitos fundamentais das pessoas cujos dados eram transferidos".



Desde então, as empresas recorreram a soluções jurídicas alternativas para continuar com essas transferências, à espera de um sistema mais sólido e permanente.



Von der Leyen e Biden alcançaram, em março de 2022, um acordo de princípios sobre um novo marco jurídico para responder às preocupações manifestadas pela Justiça.



- 'Compromissos sem precedentes' -



Adotado em aplicação desse acordo, o novo marco jurídico prevê salvaguardas adicionais para garantir que o acesso das agências de inteligência americanas, em nome da segurança nacional, aos dados recolhidos na Europa e transferidos ou alocados do outro lado do Atlântico, limite-se ao "necessário" e "proporcional".



Também abre a possibilidade de recurso aos cidadãos europeus que considerem que seus dados pessoais tenham sido coletados ilegalmente pelos serviços de inteligência americanos, permitindo-lhes obter a supressão ou retificação dos mesmos.



"Os Estados Unidos assumiram compromissos sem precedentes para aplicar o novo marco", declarou von der Leyen.



As empresas digitais receberam com satisfação o anúncio.



"Depois de anos de espera, empresas e organizações de todos os tamanhos dos dois lados do Atlântico finalmente têm a certeza de um marco jurídico duradouro", disse Alexandre Roure, diretor de políticas públicas da CCIA, o grupo de pressão dos gigantes da tecnologia.



É "uma boa notícia para as milhares de empresas, grandes e pequenas, que transferem dados pelo Atlântico diariamente", comentou Cecilia Bonefeld-Dahl, diretora-geral da Digital Europe.



