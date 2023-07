Turquia dá aval para adesão da Suécia à Otan

436

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deu seu aval nesta segunda-feira (10) para a adesão da Suécia à Otan, e seu governo impulsionará o processo no poder legislativo turco, anunciou o secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg.



"Este é um dia histórico", destacou Stoltenberg em coletiva de imprensa em Vilnius, Lituânia, após se reunir com Erdogan e o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, na véspera de uma cúpula da Otan na capital lituana.



"Estou feliz em anunciar que, como resultado [da reunião], o presidente Erdogan concordou em enviar o Protocolo de Adesão da Suécia à Grande Assembleia Nacional o quanto antes, e trabalhar junto à Assembleia para garantir a ratificação", disse.



A Otan realizará uma cúpula nesta terça e quarta-feira em Vilnius para discutir sua relação com a Ucrânia, e esperava-se que a Turquia levantasse o veto que havia imposto à entrada da Suécia na aliança militar transatlântica.



No entanto, antes de partir para a capital lituana, Erdogan havia adiantado que seu país só retiraria o veto se fosse facilitada a entrada da Turquia na União Europeia (UE), um processo estagnado há décadas.



Diante desse novo elemento, foi organizada às pressas uma reunião de Erdogan com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel - que lidera a instituição da UE que representa os governos dos 27 países do bloco - para desbloquear a questão.



Em um tuíte, Michel anunciou que discutiu com Erdogan como "revitalizar" a relação entre a UE e a Turquia.



"Exploramos oportunidades para trazer a cooperação entre a UE e a Turquia de volta ao centro das atenções e revitalizar nossas relações", tuitou Michel após o encontro com o presidente turco.



Além disso, Michel indicou que o Conselho "convidou o Alto Representante [o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell] e a Comissão Europeia a apresentar um relatório com uma visão de como proceder estrategicamente e com foco no futuro".