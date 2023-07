Erupção vulcânica perto da capital da Islândia

436

Um vulcão entrou em erupção na tarde desta segunda-feira (10) na Islândia, a cerca de 30 quilômetros da capital Reykjavik, anunciou o instituto meteorológico islandês (IMO).



A erupção ocorreu por volta das 13h20 (horário de Brasília) perto de uma pequena montanha chamada Litli Hrutur, a poucos quilômetros de onde, em 2021 e 2022, ocorreram as últimas erupções na península de Reykjanes, a sudoeste da capital, segundo o IMO.



As imagens, transmitidas ao vivo pela imprensa islandesa, mostram um fluxo de lava que parece sair de uma falha, além de uma fumaça que emana de Litli Hrutur.



"A erupção ocorre em uma pequena depressão ao norte de Litli Hrutur, de onde a fumaça está subindo na direção noroeste", explicou o IMO.



O serviço de proteção civil exortou a população a não se deslocar ao local, uma vez que as autoridades ainda não avaliaram a situação.



As erupções efusivas ocorridas até ao momento nesta zona revelaram-se relativamente inofensivas e não causaram danos materiais.



Durante as duas erupções anteriores, que duraram seis meses e três semanas, respectivamente, milhares de turistas e curiosos foram ver os fluxos de lava.