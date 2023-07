Mulher volta para casa após 6 meses e encontra cadáver emparedado

436

Rua de Livry-Gargan, imagem meramente ilustrativa (foto: Marianna/Wikimedia Commons)

Leia: Seis pessoas são morteas em ataque a faca em jardim de infância

Uma mulher que estava ausente de casa por seis meses se deparou, ao retornar, com o cadáver de um homem em decomposição, em uma cidade ao nordeste de Paris, disseram fontes da polícia francesa nesta segunda-feira (10).A mulher havia confiado o apartamento a um casal. O marido planejava realizar obras na casa, localizada em Livry-Gargan.Ao voltar de uma estada na Argélia, neste domingo (9), a mulher descobriu que, durante a ausência dela eles ergueram, na cozinha, um pequeno muro com um metro e meio de comprimento, um metro de altura e 40 cm de largura, segundo fontes policiais.Ao perceber um forte cheiro de alvejante e a presença de moscas, ela resolveu chamar a polícia.Os investigadores primeiro abriram um buraco na parede e encontraram a presença de "insetos carniçais, vermes e uma manta que cobria uma forma", disse outra fonte policial.Ao destruir o muro, encontraram o corpo de um homem em posição fetal, envolto em plástico.A moradora da casa disse que só sabia o nome do pedreiro que iria fazer as obras. O telefone dele foi encontrado na casa, segundo a polícia.Uma necropsia está marcada durante o dia, disse a promotoria de Bobigny, na periferia norte de Paris.