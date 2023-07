Seis pessoas são mortas em ataque a faca em jardim de infância na China

436

Um ataque com faca em um jardim de infância deixou seis mortos e um ferido nesta segunda-feira (10) em Lianjiang, sul da China, afirmou um porta-voz do governo municipal.Entre as sete vítimas estão "um professor, dois pais e três alunos", afirmou a mesma fonte, que confirmou a detenção de um suspeito.Até o momento, as autoridades não divulgaram as identidades e as idades das vítimas."O incidente foi um esfaqueamento", declarou um porta-voz da polícia de Lianjiang.O suspeito detido tem 25 anos, informou a polícia local em um comunicado, que identifica o agressor como apenas como Wu.O ataque aconteceu às 7h40 locais na cidade de Lianjiang, na província de Guangdong, de acordo com a emissora estatal China News Network.A China proíbe a posse de armas de fogo na China, mas os ataques com faca aumentaram nos últimos anos, inclusive em escolas, o que levou as autoridades a reforçar a segurança.Em agosto de 2022, um ataque com faca em um jardim de infância na província de Jiangxi (sudoeste) deixou três mortos e seis feridos.Em abril de 2021, um homem com uma faca atacou um jardim de infância em Beiliu, sul do país e matou duas pessoas. Dezesseis pessoas ficaram feridas.