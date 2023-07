Em vídeo, soldados da Ucrânia dançam 'Ai se eu te pego' no campo de batalha

436

Ucrânianos cantando "aí se eu te pego" do Michel Teló. pic.twitter.com/zwPyolG5nz — 2S7 pion %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE6 (@Trotes936897) July 5, 2023

Leia também: Por que EUA estão enviando para Ucrânia bombas proibidas por mais de 100 países

Ucranianos dançam 'Ai se eu te pego' no campo de batalha (foto: Reprodução)

Com sotaque carregado, coreografia e rebolado bem ao estilo "gringo", um grupo de militares ucranianos, que luta a segunda grande contra-ofensiva contra os russos, aproveitou um intervalo nos combates para cantar e dançar. Um dos hits escolhido foi "Ai se eu te pego", do brasileiro Michel Teló.A filmagem não tem data específica, mas o grupo de soldados pertence à 3ª Brigada de Assalto do Exército da Ucrânia, que atualmente atua destacada em Bakhmut, última cidade importante tomada pelos mercenários russos do Wagner Group e um dos focos da contra-ofensiva ucraniana.Os militares aparecem desmobilizados, em descanço, alguns deles sem os capacetes, no interior de uma mata. Os esforços militares naquela área são para a retomada de Bakhmut, no Oblast (espécie de estado ou província) de Donetsk, por meio de ataques em duas frentes, ao norte e ao sul da cidade que se encontra em ruínas.