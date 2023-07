Fãs do mundo inteiro se despedem de Elton John no último show do cantor

436

Fãs do mundo inteiro assistiram neste sábado, na Suécia, ao último show oficial de Elton John, que se despediu após meio século nos palcos.



"Tocar para vocês foi minha razão de viver, e vocês foram absolutamente magníficos", disse o astro, 76, ao público que lotou a Arena Tele2, em Estocolmo.



Elton John sentou-se ao piano depois das 20h locais, sob aplausos de 30.000 pessoas, e abriu sua apresentação com um de seus temas mais populares: "Bennie and the Jets", seguido de "Philadelphia Freedom" e "I Guess That's Why They Call It the Blues".



"Sou uma grande fã há 20 anos. Tudo começou quando vi 'O Rei Leão' pela primeira vez", contou a estudante polonesa Kate Bugaj, 25, que adiou suas provas do metrado para ir se despedir do ídolo.



Por mais de duas horas, Elton John intercalou canções com momentos em que, levantando-se do piano, agradecia a seus fãs, músicos e equipe, alguns de cujos integrantes o acompanham há mais de 40 anos.



Antes do bis, o cantor compartilhou uma mensagem da banda Coldplay (que se apresentava na mesma noite em Gotemburgo), na qual o cantor Chris Martin lhe agradecia por sua carreira e seu comprometimento.



A Arena Tele2 recebeu o astro britânico pela segunda noite consecutiva, no último show desta turnê de encerramento, que começou há cinco anos e foi interrompida pela pandemia e por uma cirurgia em 2021.



"Foi incrível. Não tenho palavras, porque ainda não digeri tudo", comentou o banqueiro finlandês Anton Phjonen, 25.



Elton John fez 330 shows com esta turnê, em que percorreu Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido e se apresentou para 6,25 milhões de pessoas no total.



Entre os fãs em Estocolmo estava Jeanie Kincer, 50 anos, procedente de Kentucky, Estados Unidos. "Eu queria estar aqui no fim, porque era muito jovem para estar no começo", explicou.



Para a ocasião, Jeanie vestia uma cópia quase perfeita da roupa que Elton John escolheu para seu primeiro show em Estocolmo, em 1971: short vermelho com suspensórios e camiseta vermelha, amarela e marrom.



"Estou triste por ele estar se aposentando, mas é bom que ele possa aproveitar seus últimos anos", disse a fã americana. "Sei que ele irá continuar tocando de vez em quando, que irá fazer novas músicas, então ainda há o que esperar."