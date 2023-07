Menino francês cai em cratera de 100 metros de profundidade em Galápagos

436

Um menino francês caiu, na sexta-feira (7), em uma cratera de 100 metros de profundidade nas turísticas Ilhas Galápagos e está hospitalizado, informaram as autoridades.



"O turista de 8 anos, de nacionalidade francesa, acidentalmente caiu em uma das duas crateras do local de visitantes Los Gemelos, na parte alta da Ilha de Santa Cruz", disse o Parque Nacional de Galápagos (PNG).



Após o resgate, no qual intervieram guardas florestais, bombeiros, policiais e voluntários, o menino cujo nome não foi divulgado foi transferido para o hospital República do Equador na ilha.



"Neste momento encontra-se em observação" no centro de saúde, acrescentou o PNG, sem especificar se o menor teve ferimentos graves.



Os detalhes da queda são desconhecidos, mas "a rápida intervenção de socorristas treinados para essas emergências conseguiram tirá-lo do fundo da cratera de mais de 100 metros".