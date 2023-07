436

O governo de coalizão do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, caiu após negociações turbulentas entre os quatro partidos no poder sobre a política de acolhimento dos refugiados, noticiou a imprensa local nesta sexta-feira (7).



"O governo não conseguiu chegar a um acordo sobre as medidas a tomar para limitar o fluxo de solicitantes de asilo", reportou em seu site a rádio e TV pública holandesa NOS. "É, portanto, o fim do governo Rutte IV", acrescentou.