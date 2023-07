Robô vira maestro de orquestra na Coreia do Sul

436

Robô foi responsável por comandar apresentação da Orquestra Nacional (foto: National Theater of Korea/Reprodução)

EveR 6, um robô androide, subiu no palco para liderar uma apresentação da orquestra nacional em Seul, na Coreia do Sul, na noite da última sexta-feira (30/6), marcando a primeira experiência desse tipo no país.

O andróide, de dois braços e rosto humanoide, foi projetado pelo Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, fez sua estreia no Teatro Nacional da Coreia, liderando os músicos da orquestra nacional do país. Primeiro, ele se curvou para o público e começou a agitar os braços para controlar o ritmo do show ao vivo.

"Os movimentos de um maestro são muito detalhados", disse Choi Soo-yeoul, que liderou a apresentação de sexta-feira ao lado do robô. "O robô foi capaz de apresentar movimentos tão detalhados muito melhor do que eu imaginava."

Mas, segundo Choi, a "fraqueza crítica" do EveR 6 é que ele não pode ouvir.

Lee Young-ju, um membro da platéia que estuda música tradicional coreana, disse que os movimentos do robô, embora impecáveis em manter o ritmo, carecem de "respiração" - capacidade de manter a orquestra pronta para se envolver coletiva e instantaneamente - o que ele disse ser essencial no desempenho. "Parecia que havia algum trabalho a ser feito para o robô fazer essa função", disse Lee.

Song In-ho, de 62 anos, outro membro da platéia, também disse que a performance de EveR 6 parecia estar em um nível básico. "Acho que seria capaz de reger sozinho quando equipado com inteligência artificial para entender e analisar a música", disse Song.

O humanoide guiou três das cinco peças apresentadas na noite de sexta-feira, incluindo uma conduzida em conjunto com Choi.

"Foi um recital que mostrou que [robôs e humanos] podem coexistir e se complementar, em vez de um substituir o outro", disse Choi após o show.