Dois Robôs gigantes incomodam vizinhança nos EUA

O sucesso com os turistas é acompanhado do descontentamento dos vizinhos (foto: Reprodução/Twiter/@TF_Moments) Duas réplicas dos personagens 'Bumblebee' e 'Optimus Prime', da franquia ‘Transformers’, estão causando discussões entre vizinhos no bairro histórico de Georgetown, nos Estados Unidos. O local onde elas estão ficou famoso entre turistas e ganhou um selo de atração no Google Maps com classificação de 4,9 estrelas.







O sucesso com os turistas é acompanhado do descontentamento dos vizinhos, parte antiga de Washington DC, que prezam pelas casas geminadas dos séculos XVIII e XIX. A vontade de preservar a história do local levou ao pedido de proibição das réplicas, sem sucesso.





Há dois anos, os vizinhos alegam que as estátuas não combinam com a estética e história da região e desvalorizam o bairro. Eles também dizem que os ‘Autobots’ invadem espaço público, já que estão dispostos na calçada.





Usuários do Twitter comentaram em páginas de fãs da franquia onde as imagens circularam que, de maneira jocosa, os moradores do bairro se assemelham com o principal grupo de vilões da franquia, os ‘Decepticons’.

