Rússia não vê 'nenhuma razão' para prorrogar o acordo sobre grãos ucranianos

A Rússia afirmou nesta terça-feira (4) que não vê "nenhuma razão" para prorrogar o acordo sobre as exportações de grãos da Ucrânia que expira em julho.



"Nestas condições, é óbvio que não há razão para continuar [o acordo] que expira em 17 de julho", disse em nota o Ministério das Relações Exteriores.



A Rússia ameaça frequentemente retirar-se deste acordo concluído em julho de 2022 com o patrocínio de Nações Unidas e Turquia.



Moscou se queixa em particular de que seu setor agrícola, um dos que mais produz no mundo, é afetado pelas sanções adotadas pelo Ocidente, que "bloqueiam as exportações agrícolas russas".



Este acordo, que tem ajudado a aliviar a crise alimentar mundial provocada pelo conflito na Ucrânia, foi prorrogado em várias ocasiões, a última em maio.