Embaixadora dos EUA diz que jornalista preso na Rússia passa bem

436

A Rússia concedeu nesta segunda-feira (3) aos Estados Unidos acesso consular ao jornalista preso do Wall Street Journal Evan Gershkovich, após um período de dois meses sem contato. A embaixadora americana informou que o repórter passa bem.



Segundo o Departamento de Estado, Lynne Tracy se reuniu com Gershkovich na prisão de Lefortovo, em Moscou, em sua segunda visita ao jornalista desde que ele foi preso, em março, durante uma viagem a trabalho.



"A embaixadora informou que o senhor Gershkovich passa bem e continua forte, apesar das circunstâncias", disse um porta-voz do Departamento de Estado, acrescentando que o governo americano continuará pressionado pela libertação de Gershkovich e por visitas consulares consistentes.



Gershkovich, que trabalhou para a AFP, é o primeiro jornalista do Ocidente preso e acusado de espionagem por Moscou desde a era soviética, em meio a uma forte deterioração das relações por causa da guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos, o Wall Street Journal e Gershkovich negaram veementemente que ele seja um espião.



Os Estados Unidos cortaram o contato do alto escalão com a Rússia após a invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas mantiveram a comunicação para acertar duas trocas de prisioneiros.



Em dezembro passado, a Rússia libertou a estrela do basquete Brittney Griner, presa por transportar vestígios de maconha, em troca da libertação de Viktor Bout, preso nos Estados Unidos por contrabando de armas.