Ilhas britânicas querem se mudar para a Noruega

Uma votação realizada em 2017 não aprovou a independência total de Orkney (foto: Getty Images)

As Ilhas Orkney podem mudar seu status no Reino Unido ou até mesmo se tornar um território autônomo da Noruega.

Uma moção será apresentada ao conselho do arquipélago na próxima semana para analisar "formas alternativas de governança".

O líder do conselho, James Stockan, afirma que Orkney não recebe um financiamento justo com seu relacionamento atual dentro do Reino Unido.

Ele quer estudar as Dependências da Coroa Britânica, como as Ilhas do Canal e territórios ultramarinos como as Ilhas Falkland (ou Malvinas).

E sugeriu que outro futuro possível poderia ser como o das Ilhas Faroe — que são um território autônomo da Dinamarca.

Em entrevista à BBC Radio Scotland, Stockan disse que havia muitas áreas em que Orkney estava sendo "deixada terrivelmente na mão" tanto pelo governo do Reino Unido quanto da Escócia. A Escócia é parte do Reino Unido.

"Estamos realmente com dificuldade no momento, temos que substituir toda a frota de balsas que é mais antiga que a frota CalMac."

"Nos negam coisas que outras áreas recebem como RET (sigla em inglês para 'tarifas equivalentes às rodoviárias") para tarifas de balsa."

"E o financiamento que recebemos do governo escocês é significativamente menor per capita do que o de Shetland e das Western Isles para realizar os mesmos serviços — não podemos continuar como estamos."





James Stockan, líder do conselho, diz que Orkney não recebe um financiamento justo dentro do Reino Unido (foto: BBC)

Stockan afirma que nunca foi realizado um estudo aprofundado das finanças das ilhas.

"Sabemos que contribuímos nos últimos 40 anos com o petróleo do Mar do Norte, e o dividendo que recebemos não é suficiente para nos manter", diz ele.

"Temos uma oportunidade única bem no centro de todos os projetos eólicos em torno de nossas águas."

Stockan está fazendo um apelo aos membros do conselho para que apoiem sua ideia de encontrar novas maneiras de Orkney obter maior segurança financeira e oportunidades econômicas para a população local.

Em 2017, o Conselho das Ilhas Orkney votou para que se avaliasse se as ilhas poderiam ter maior autonomia.

Embora quisessem ter uma "voz mais ativa", eles não apoiaram a independência total de Orkney.

A moção de Stockan também cita as Dependências da Coroa Britânica Guernsey, Jersey e a Ilha de Man como possíveis modelos a serem seguidos.





Orkney foi mantida sob controle norueguês e dinamarquês até 1472 (foto: Getty Images)

Mas ele adverte que seria necessário um grande volume de recursos humanos para analisar as opções e consultar a população.

"O conselho vai decidir se apoia esta moção, e a partir daí vai levar um tempo, porque não queremos fazer isso emocionalmente", diz ele.

"Queremos analisar todas as implicações práticas e depois avaliar os resultados."

"Estamos buscando a melhor posição para as gerações futuras e nosso lugar no mundo."

Stockan também sugere que o conselho analise como Orkney poderia garantir uma "conexão nórdica" com a Dinamarca, Noruega ou Islândia.

'Relação cultural profunda'

Orkney foi mantida sob controle norueguês e dinamarquês até se tornar parte da Escócia, em 1472.

As ilhas foram usadas como garantia do dote de casamento de Margaret da Dinamarca, então futura esposa do rei James 3º da Escócia.

"Fizemos parte do reino nórdico por muito mais tempo do que fazemos parte do Reino Unido", observa Stockan.

"Nas ruas em Orkney, as pessoas vêm e me perguntam quando vamos devolver o dote, quando vamos voltar para a Noruega."

"Há uma afinidade enorme e uma relação cultural muito profunda. Este é exatamente o momento de explorar o que é possível."

O governo do Reino Unido anunciou que estava destinando £ 2,2 bilhões para nivelar as comunidades do Reino Unido, incluindo £ 50 milhões para desenvolver as economias das ilhas da Escócia — incluindo Orkney.

Um porta-voz declarou: "Sempre seremos mais fortes juntos como um Reino Unido e não temos planos de mudar o acordo de devolução".

O governo escocês afirmou, por sua vez, que em 2023-2024 o Conselho das Ilhas Orkney receberia £ 89,7 milhões para financiar serviços — e £ 4,6 milhões adicionais decorrentes de um aumento de 10% no imposto local.

Um porta-voz do governo escocês disse que estava "comprometido em apoiar as comunidades insulares".

A moção será discutida pelo Conselho das Ilhas Orkney na terça-feira.