Doador de esperma com mais de 500 filhos não pode doar em seu país natal

Jonathan Jacob Meijer terá um documentário para falar de sua vida como doador de esperma (foto: Reprodução / Facebook / Freepik)

Jonathan Jacob Meijer, um holandês de 41 anos conhecido por suas numerosas doações de esperma, foi impedido pelo tribunal holandês de doar o material em território nacional. No entanto, Meijer, agora residente no Quênia, ainda realiza doações em outras jurisdições e expressou seu desejo de formar sua própria família.

Meijer afirma ser pai biológico de mais de 500 crianças em todo o mundo. Conforme reportado pelo The Mirror, aproximadamente 375 dessas crianças estão na Holanda, 80 na Alemanha, 35 na Bélgica, quatro na Argentina e duas na Austrália. No entanto, o Instituto Donorkind, que supervisiona a doação de esperma, registrou oficialmente somente 270 dessas crianças como descendentes biológicos de Meijer.

A legislação holandesa permite que um doador contribua para a concepção de 25 crianças provenientes de até 12 famílias diferentes. Portanto, Meijer está sendo processado por famílias que descobriram suas múltiplas doações ilegais. Foi requerido a ele que solicitasse a destruição de todas as suas amostras de sêmen armazenadas em clínicas internacionais.

Meijer iniciou suas doações em 2007, inscrevendo-se como doador em 11 clínicas e no banco de esperma Cryos - que vendia suas doações por cerca de 1.100 libras cada (aproximadamente R$ 6.681). Adicionalmente, ele entrou em grupos no Facebook destinados a mulheres e casais com dificuldades para conceber.

Ao longo do tempo, Meijer foi acusado de enganar as clínicas e futuras mães, afirmando que faria doações exclusivamente para elas e que tinha 'apenas' cerca de dez filhos.

A situação foi exposta em 2017, quando a Associação Holandesa de Ginecologistas e Obstetras revelou que Meijer já era pai de 102 crianças. O tribunal civil de Haia decidiu que ele não poderia mais doar esperma e estabeleceu uma multa de 85.000 libras (cerca de R$ 516 mil) caso ele desobedecesse.

No entanto, Meijer continua a doar esperma, afirmando que destina o material apenas para as mulheres que já tiveram um filho dele e que desejam outro. Ele continua a fazer doações em outros países.

Atualmente vivendo no Quênia, Meijer expressou à imprensa alemã seu desejo de formar sua própria família, sonhando em ter cinco filhos.

Uma mãe de dois dos filhos de Meijer descreveu-o ao The New York Times como uma pessoa amigável e bem comportada, com um amor pela música e reflexivo sobre a vida.

Documentário no streaming

A história de Meijer terá um documentário na plataforma de streaming, intitulado provisoriamente 'Fertility Fraudster' ('Fraudador de Fertilidade'), que irá explorar a indústria de fertilidade e a ausência de regulamentações.

Ties van der Meer, da Fundação Criança Donor, destacou os perigos biológicos e psicológicos de ter um doador com tantos descendentes. Ele também mencionou que Meijer nunca respondeu aos pedidos para parar de doar ou vender seu esperma, escondendo de todas as mulheres com quem falou o fato de ser pai de centenas de pessoas.

Em 2021, Meijer defendeu-se das acusações ao The New York Times, argumentando que sua motivação como doador era simplesmente 'fazer algo realmente grande com apenas uma pequena ajuda'.