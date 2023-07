Alto comissário de DH alerta sobre futuro 'aterrorizante' por mudança climática

436

A mudança climática ameaça levar a humanidade para um futuro "verdadeiramente aterrorizante" de fome e sofrimento, alertou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, nesta segunda-feira (3).



Ele também acusou os líderes mundiais de se contentarem com palavras para combater a crise climática e pensarem apenas no curto prazo, durante um debate do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o direito à alimentação.



"Nosso meio ambiente está queimando, está derretendo, está inundado, está se esgotando, está secando, está morrendo", disse ele, temendo um "futuro distópico".



Segundo Türk, o direito à alimentação está totalmente ameaçado pela mudança climática, com eventos climáticos extremos destruindo plantações, rebanhos e ecossistemas.



"Mais de 828 milhões de pessoas passaram fome em 2021 (...) e a mudança climática deve colocar mais 80 milhões de pessoas em risco de inanição até meados deste século", insistiu.



Ele também disse esperar que a cúpula do clima COP28, prevista para acontecer em Dubai em novembro e dezembro deste ano, seja "uma virada de jogo" e pediu o fim dos "subsídios sem sentido" à indústria de combustíveis fósseis.



O Acordo de Paris de dezembro de 2015 após a COP21 tinha como objetivo manter o aumento da temperatura média global "bem abaixo de 2°C" durante este século e continuar os esforços para limitá-lo a 1,5°C.



A temperatura média diária do mundo já atingiu pelo menos 1,5°C a mais em comparação com a era pré-industrial entre 7 e 11 de junho, e chegou a 1,69°C a mais em 9 de junho, disse à AFP um porta-voz do serviço Europeu de mudança climática Copernicus.