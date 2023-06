Termina a construção do maior cruzeiro do mundo

436

Icon of the seas comportará mais de 5 mil passageiros e 2 mil tripulantes (foto: Royal Caribbean/Divulgação)

Foi concluída a construção da embarcação Icon of the Seas, da Royal Caribbean International, que deve ser o maior navio de cruzeiro do mundo. As obras aconteciam no estaleiro Meyer Turku, na Finlândia, e mobilizaram cerca de 2.600 funcionários por dia.

A embarcação completou seu primeiro conjunto de testes marítimos no último dia 22. A expedição durou quatro dias e contou com centenas de especialistas a bordo fazendo avaliações de desempenho.

Segundo a CNN, o navio tem 365 metros de comprimento, e a estimativa é de que ele terá arqueação bruta - valor adimensional relacionado ao volume interno das embarcações - de 250.800.



O atual detentor do título de maior navio de cruzeiro do mundo também é da Royal Caribbean. O Wonder of the Seas, que fez sua viagem inaugural no ano passado, tem 362 metros de comprimento e arqueação bruta de cerca de 235.600.

O novo recordista poderá acomodar cerca de 5.610 passageiros e 2.350 tripulantes, contando com 20 decks, sete piscinas e nove banheiras de hidromassagem, além do maior parque aquático do mundo no mar, com seis toboáguas.



A embarcação terá 28 tipos diferentes de acomodações e promete mais de 40 opções de entretenimento, além de ser o primeiro navio da Royal Caribbean International movido a gás natural liquefeito (GNL) e tecnologia de célula de combustível, em um movimento da empresa por um futuro com energia limpa.

Embarcação contará com 20 decks, 7 piscinas e um parque aquático (foto: Royal Caribbean/Divulgação)

O Icon of the Seas deve passar por mais um conjunto de testes no mar no final de 2023. Ele deve se juntar à frota da Royal Caribbean em 26 de outubro, antes de sua estreia, prevista para abril de 2024, quando deverá navegar em períodos de sete noites pelas águas do Caribe Oriental e Ocidental, partindo de Miami, durante todo o ano.