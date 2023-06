As primeiras imagens dos destroços do submarino do Titanic resgatados do fundo do mar

436





Destroços do Titan sendo transportados (foto: Reuters)

Partes do submersível turístico que implodiu em uma excursão em águas profundas ao Titanic, matando cinco pessoas, foram vistas pela primeira vez desde o incidente.

Destroços de metal pertencentes ao submarino foram descarregados do navio Horizon Arctic em St John's, Canadá, nesta quarta-feira (28/6).

Fotografias mostram pedaços de metal da embarcação cobertos por lonas, antes que guindastes colocassem as partes em caminhões.

Funcionários da Guarda Costeira dos EUA disseram que a estrutura de pouso do submersível e uma tampa traseira foram encontradas entre os destroços.

Todas as cinco pessoas a bordo do navio morreram em 18 de junho depois que ele implodiu em cerca de 90 minutos, durante uma excursão para ver o famoso naufrágio de 1912, que fica a uma profundidade de 3,8 km no Atlântico Norte.

A estrutura do submersível incluía duas tampas de titânio e um cilindro de fibra de carbono entre elas.

Os destroços trazidos para o continente nesta quarta-feira parecem incluir as duas tampas, incluindo a escotilha do submarino sem a janela, bem como as pernas de pouso e o compartimento do equipamentos posterior, segundo o correspondente de ciência da BBC News, Jonathan Amos.

Os pedaços de destroços foram cuidadosamente carregados em caminhões por trabalhadores no porto de St John's (foto: Reuters)

Guindaste carrega partes do Titan encontradas após implosão no oceano (foto: Reuters)

Até o momento, cinco peças grandes foram encontradas abaixo da superfície em um grande campo de destroços perto da parte dianteira do Titanic, de acordo com a última atualização da Guarda Costeira dos EUA.

O órgão lançou uma investigação sobre as causas do desastre, que está em fase inicial.

As autoridades disseram que tentarão estabelecer o que causou a implosão e fazer recomendações para evitar futuras tragédias.

O fundador da OceanGate, que organizou a expedição, Stockton Rush, de 61 anos; o explorador britânico Hamish Harding, 58; Shahzada Dawood, 48, e seu filho, Suleman Dawood, 19; e o mergulhador francês Paul-Henry Nargeolet, 77, morreram no incidente.

Desde então, a OceanGate foi criticada por suas práticas de segurança. Ex-funcionários levantaram várias preocupações sobre o submarino Titan, que não estava sujeito a regulamentação.

Em mensagens de e-mail às quais a BBC teve acesso, Rush já havia descartado as preocupações de segurança de um especialista, dizendo que estava "cansado de agentes da indústria que tentam usar um argumento de segurança para impedir a inovação".

Em um comunicado na semana passada, a OceanGate disse que foi "um momento extremamente triste para nossos funcionários que estão exaustos e sofrendo profundamente com essa perda".