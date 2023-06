Polícia sueca autoriza protesto que prevê a queima de um Alcorão em frente a uma mesquita

436

Exemplar do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos (foto: Pixabay)

A polícia sueca anunciou nesta quarta-feira (28) que permitirá um protesto no qual o organizador planeja queimar um Alcorão diante da principal mesquita de Estocolmo."A polícia autoriza a reunião porque os riscos de segurança" ligados à queima do Alcorão não são tão grandes a ponto de proibi-la", afirmou na sua decisão, à qual a AFP teve acesso.O protesto está marcado para 13h30 no horário local (08h30 em Brasília) diante da Grande Mesquita de Estocolmo nesta quarta-feira, o primeiro dos três dias da celebração muçulmana do Eid al-Ada.A área já está sob vigilância policial.Em janeiro, a queima de um Alcorão em frente à embaixada turca na cidade provocou semanas de protestos e pedidos de boicote aos produtos suecos.O episódio também atrasou ainda mais o processo de adesão da Suécia à Otan, bloqueado por Ancara.No pedido de autorização para protestar nesta quarta-feira, o organizador Salwan Momika, de 37 anos, disse que quer "expressar (sua) opinião sobre o Alcorão". "Vou rasgar o Alcorão e queimá-lo", afirmou. polícia proibiu dois protestos semelhantes em 6 e 9 de fevereiro, alegando que representavam riscos à ordem pública.Os manifestantes recorreram da decisão e um tribunal administrativo deu razão ao grupo no início de abril. Em meados de junho, um tribunal de apelação manteve a sentença de primeira instância.Com base nestas opiniões, a polícia decidiu autorizar esta última manifestação, poucos dias antes da reunião de cúpula da Otan em Vilnius, em 11 e 12 de julho, na qual Estocolmo espera avançar no seu processo de adesão à Aliança Atlântica.