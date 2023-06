Sul dos EUA sofre com brutal onda de calor

436

Uma onda de calor está atingindo com força o sul dos Estados Unidos, especialmente os estados de Texas e Louisiana, com temperaturas "perigosas" que podem se prolongar por vários dias, atribuídas ao impacto do aquecimento global.



No Texas, um carteiro e um jovem morreram nos últimos dias após desmaiarem por insolação em dia de muito calor. Além disso, 13 animais de estimação morreram depois de permanecerem trancados em um apartamento abandonado. O calor chegou a rachar o pavimento em Houston.



Com o verão apenas no início, milhões de americanos estão sob alerta de calor extremo, com temperaturas que superam os 40°C e sensações térmicas em torno de 45°C.



As altas temperaturas também afetam parte dos estados de Novo México, Arkansas, Mississipi, Alabama e o norte da Flórida, que cientistas atribuem ao aquecimento global.



"Esta onda de calor é mais intensa, mais extensa e, provavelmente, também mais prolongada" do que teria sido sem o impacto das atividades humanas, disse à AFP Andrew Pershing, vice-presidente encarregado de ciência da ONG Climate Central.



- Hidratação -



Em Nova Orleans, Louisiana, foi emitido um alerta de calor para grande parte do dia. Em Houston, a quarta maior cidade do país com 2,3 milhões de habitantes, foram abertos centros de refrigeração para abrigar pessoas vulneráveis.



As estradas sofreram danos devido ao calor e os trabalhadores estavam ocupados nesta terça fazendo os reparos.



"É uma emergência, fomos chamados pelo estado. O calor arrebentou a rua. Todos os anos lutamos com a mesma coisa, não conseguimos acompanhar, é demais", explicou à AFP Víctor Hugo Martínez, de 57 anos, um dos operários de reparação de ruas em Houston.



Ele e seus companheiros se hidratam permanentemente, disse.



"Alguns lugares no Texas têm temperaturas que estiveram acima dos 37°C durante mais de duas semanas, o que é muito incomum para esta época do ano", disse o cientista Pershing.



"O que nos preocupa particularmente é que, por ter começado tão cedo [o calor], a fisiologia das pessoas ainda não havia se adaptado", acrescentou. Segundo o especialista, as primeiras ondas de calor do ano costumam ser as mais letais.



- Insolação -



"Beba muita água, fique em lugares com ar-condicionado, sombra e controle sua família e vizinhos", disse o Serviço Meteorológico dos EUA (NWS, na sigla em inglês), que classificou as condições como "perigosamente quentes" e recomendou às pessoas evitar atividades extenuantes.



As temperaturas extremas já têm durado dias e estão se estendendo gradualmente rumo ao leste. Espera-se que continuem até o fim de semana.



A pequena cidade de Del Río, no Texas, na fronteira com o México, bateu seu recorde de calor durante oito dias consecutivos, chegando a cerca de 43°C no domingo, segundo o serviço meteorológico local.



- Mortes -



Na semana passada, um funcionário dos correios de 66 anos desmaiou enquanto entregava correspondência em Dallas, quando o calor rondava os 46°C. Ele morreu algumas horas depois, informou o Serviço Postal dos Estados Unidos aos meios de comunicação, mas a causa do falecimento ainda está sob investigação.



Na sexta-feira, um adolescente de 14 anos desmaiou por exaustão enquanto fazia uma trilha no Parque Nacional Big Bend, no Texas, e morreu mais tarde, segundo um comunicado oficial.



Além disso, 12 gatos e um cachorro foram encontrados mortos em um apartamento abandonado, segundo a Houston Humane Society. Outros seis gatos foram resgatados vivos.



"Estavam mortos por todo o apartamento. Alguns deles estavam na pia da cozinha, aparentemente tentando conseguir água. Havia outros perto das paredes e os seis sobreviventes estavam debaixo da pia, tentando de conservar alguma energia", disse, nesta terça-feira, Macey Staes, representante da organização.



Os animais foram encontrados há uma semana em um imóvel sem nenhum tipo de serviço, ar-condicionado, água ou comida.



- O dilema do ar-condicionado -



A companhia Ercot, que administra a rede elétrica no Texas, advertiu que a demanda de energia foi maior por conta do calor, mas disse que esperava fazer frente à mesma. Também pediu que as pessoas economizassem energia.



"O ar-condicionado literalmente pode salvar vidas", disse à AFP Kristina Dahl, da União de Cientistas Preocupados (UCS, na sigla em inglês).



"Mas se não o fizermos funcionar com energias renováveis, contribuímos para liberar mais emissões à atmosfera, o que aumentará ainda mais o calor", acrescentou.



Trata-se de um "desafio", disse. O ar-condicionado não é um aparelho de uso massificado nos Estados Unidos, mas é provável que isso "aumente consideravelmente nas próximas décadas".



Segundo o site GridStatus.io, as energias renováveis - solar e eólica - representam atualmente cerca de 35% do mix da rede do Texas.



Para Dahl, esta onda de calor "é exatamente o que se espera em um mundo em aquecimento".