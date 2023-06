Vazamento em fábrica de cerveja deixa baía vermelha no Japão

436

Rio ficou tingido de vermelho depois que refrigerante usado em equipamento para ajudar na fabricação de cerveja vazou na água (foto: Handout / The 11th Regional Coast Guard Headquarters / AFP)

Uma cervejaria na ilha de Okinawa, no sudoeste do Japão, pediu desculpas depois que um vazamento deixou a baía vizinha e seu afluente vermelhos. A empresa garantiu que o produto é inofensivo à saúde.A empresa Orion Breweries pediu desculpas por causar "grandes problemas e medos", explicando que o produto era propilenoglicol, um aditivo de refrigeração comumente utilizado por cervejarias."Acreditamos que esse vazamento de líquido de resfriamento se espalhou pelo escoamento da água da chuva no rio e depois coloriu o oceano de vermelho", pontuou a companhia.Apesar da sua cor avermelhada, a água não apresenta qualquer perigo para a saúde humana ou para o ecossistema marinho, segundo a cervejeira citada pelo jornal Yomiuri.A ilha de Okinawa, em latitudes subtropicais, é conhecida por suas águas azuis cristalinas e apreciada pelos mergulhadores.