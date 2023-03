Caso Backer: saiba por quais crimes os envolvidos estão sendo julgados

Laudo da Polícia Civil apontou que cerveja Belorizontina foram contaminadas dentro de tanques (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - junho/2020) Testemunhas de defesa dos dez acusados do caso Backer começaram a ser ouvidas na tarde desta segunda-feira (20/3), no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Apontados como responsáveis pela intoxicação de 19 pessoas e pela morte de outras dez, os réus teriam envolvimento direto com a produção da cerveja Belorizontina, contaminada com dietileno e monoetilenoglicol, substâncias tóxicas a humanos e animais.

Entre as pessoas apontadas como responsáveis pela contaminação da bebida estão os donos da cervejaria, engenheiros e técnicos. De acordo com a acusação do Ministério Público de Minas Gerais, cada um responde por um tipo de crime, entre eles homicídio culposo, lesão corporal e intoxicação de alimentos.









Em abril de 2022, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou a retomada do funcionamento de parte da fábrica da Backer, em Belo Horizonte. À época, o ministério informou que a empresa havia atendido a exigências de segurança e aboliu o dietilenoglicol de seu processo de produção.

No mês seguinte, ainda em decorrência da produção da Belorizontina, o ministério aplicou multa de R$ 5 milhões à empresa por ter produzido, engarrafado e comercializado, em 2020, 39 lotes de cerveja com dietilenoglicol ou monoetilenoglicol, também utilizado em processos de refrigeração.

Confira por quais crimes cada réu está sendo acusado:

Charles Guilherme da Silva: crime de falso testemunho no decorrer do inquérito policial.

crime de falso testemunho no decorrer do inquérito policial. Gilberto Lucas de Oliveira: ausência de registro no conselho profissional; homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo.

ausência de registro no conselho profissional; homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo. Hayan Franco Khalil Lebbos: corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo; deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores nocividade de produtos de consumo, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado.

corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo; deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores nocividade de produtos de consumo, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Álvaro Soares Roberti: homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo.

homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo. Munir Franco Khalil Lebbos: corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo; deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores nocividade de produtos de consumo, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado.

corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo; deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores nocividade de produtos de consumo, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Christian Freire Brandt: homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo.

homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo. Ramon Ramos de Almeida Silva: ausência de registro no conselho profissional; homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo.

ausência de registro no conselho profissional; homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo. Sandro Pinto Duarte: homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo.

homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo. Ana Paula da Silva Lebbos: corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo; deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores nocividade de produtos de consumo, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado.

corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo; deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores nocividade de produtos de consumo, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Adenilson Rezende de Freitas: ausência de registro no conselho profissional; homicídio culposo com agravante de inobservância de regra técnica de profissão; ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa; corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo.