Acidente com montanha-russa deixa morto e feridos na Suécia

O brinquedo pode atingir uma velocidade de até 90 km/h e tem 30 metros de altura. (foto: FREDRIK PERSSON / TT NEWS AGENCY / AFP) Uma pessoa morreu e pelo menos nove ficaram feridas, incluindo crianças, após um dos carrinhos de uma montanha-russa descarrilar. O caso aconteceu no Grona Lund, parque de diversões em Estocolmo, na Suécia, neste domingo (25/6).





Segundo testemunhas que estavam no local, o brinquedo saiu dos trilhos em movimento, com isso, os passageiros foram arremessados ao chão. A polícia da capital sueca confirmou que uma pessoa morreu e que as nove vítimas feridas foram encaminhadas para o hospital. Dessas, três com ferimentos graves.