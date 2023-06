Chefe do Grupo Wagner afirma que suas forças derrubaram helicóptero militar russo

436

O líder do grupo paramilitar russo Wagner, que convocou uma rebelião armada contra o comando militar da Rússia, afirmou neste sábado (24, noite de sexta em Brasília) que suas forças derrubaram um helicóptero militar russo.



"Um helicóptero acabou de abrir fogo contra uma coluna civil. Ele foi derrubado pelas unidades Wagner", afirmou Yevgeny Prigozhin em uma nova mensagem de áudio.



A AFP não pôde verificar a veracidade da versão dada por Prigozhin.



Anteriormente, ele havia dito que suas unidades ingressaram no sul da Rússia pelo oblast (estado federal) de Rostov.



Prigozhin acusou o chefe do Estado-Maior russo, o general Valery Gerasimov, de ordenar ataques contra suas unidades, mesmo sabendo que estavam circulando entre veículos civis.