O líder da milícia russa Wagner, que convocou nesta sexta-feira (23) uma rebelião contra a liderança militar russa, afirmou que conta com 25.000 combatentes e incentivou os russos a se juntarem a eles.



"Somos 25.000 e iremos combater as causas do caos que reina no país. Nossas reservas estratégicas são todo o exército e todo o país", declarou o comandante do grupo de mercenários, Yevgeny Prigozhin, em mensagem de áudio, convocando "todos aqueles que desejarem" a se unirem a seus homens para "acabar com a desordem".