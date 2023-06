Canadense se passa por médium e engana idosos nos EUA: 280 anos de prisão

436

Runner enviou cartas à mão, afirmando que a vida do destinatário melhoraria. (foto: Divulgação/Departamento de Justiça dos EUA)



De acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos EUA, Runner acumulou aproximadamente US$ 175 milhões (ou R$ 836 milhões) das suas vítimas, através de correspondências onde se passava pela conhecida vidente italiana Maria Duval, prometendo grandes retornos financeiros. Um canadense, Patrice Runner, foi condenado pela justiça americana por se passar por médium e enganar idosos nos Estados Unidos, numa fraude que lhe pode render até 280 anos de prisão.De acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos EUA, Runner acumulou aproximadamente US$ 175 milhões (ou R$ 836 milhões) das suas vítimas, através de correspondências onde se passava pela conhecida vidente italiana Maria Duval, prometendo grandes retornos financeiros.







'Tudo o que você precisa fazer para ver sua vida mudar é segurar a mão da amizade que estamos estendendo para você', era um dos trechos de uma das cartas enviadas por Runner. Durante um período de 20 anos, de 1994 a 2014, Runner enviou cartas à mão, afirmando que a vida do destinatário melhoraria. Para obter mais detalhes, eles deveriam enviar US$ 37,50 (R$ 179,31). Os investigadores apontam que ele mantinha o contato, incentivando que os destinatários enviassem mais dinheiro.'Tudo o que você precisa fazer para ver sua vida mudar é segurar a mão da amizade que estamos estendendo para você', era um dos trechos de uma das cartas enviadas por Runner.





Runner montou dezenas de empresas falsas para esconder sua atividade fraudulenta, tendo como alvos principais idosos com demência e pessoas com dificuldades financeiras.



As autoridades confirmaram que a verdadeira Maria Duval, uma atriz italiana famosa por suas habilidades psíquicas nas décadas de 1970 e 1980, não tinha ligação com a fraude. Nenhuma das cartas foi enviada ou recebida por ela.





Um júri federal no Distrito Leste de Nova York encontrou Runner culpado de 14 acusações de fraude postal, fraude eletrônica e crimes associados na última sexta-feira. Runner foi sentenciado a 20 anos de prisão por cada acusação, totalizando uma pena de 280 anos.