Restaurante americano paga multa após contratar 'padre falso'

O indivíduo que se apresentava como religioso questionou os trabalhadores sobre possíveis transgressões, como furtos do patrão, atrasos e intenções malévolas contra o empregador. (foto: Pixbay)

Um estabelecimento gastronômico nos Estados Unidos, conhecido como Taqueria Garibaldi, foi penalizado com uma multa de US$ 140 mil por salários não pagos e danos morais, após ter adotado práticas desonestas como a contratação de um 'falso padre' para obter confissões de seus colaboradores.



De acordo com o Departamento de Trabalho dos EUA, o indivíduo que se apresentava como religioso questionou os trabalhadores sobre possíveis transgressões, como furtos do patrão, atrasos e intenções malévolas contra o empregador.









Marc Pilotin, procurador regional do trabalho, afirmou que um colaborador da Taqueria Garibaldi testemunhou sob juramento como o restaurante disponibilizou um suposto padre para escutar suas 'transgressões' laborais.



Outros funcionários reportaram que um gerente insinuou falsamente que a investigação do departamento poderia desencadear questões imigratórias. 'As tentativas desprezíveis deste empregador de retaliar contra os funcionários tinham como objetivo silenciar os trabalhadores, obstruir uma investigação e dificultar a recuperação de salários não pagos', disse Pilotin.





Os donos do restaurante receberam ainda a ordem de pagar uma multa civil de US$ 5 mil ao Departamento de Trabalho, devido à natureza intencional de suas infrações.



'O Departamento de Trabalho dos EUA e seu escritório de advocacia não vão tolerar retaliação no local de trabalho e agirão prontamente para deixar claro que o status de imigração não afeta os direitos dos trabalhadores de acordo com a Lei de Padrões Justos de Trabalho', assegurou o procurador.