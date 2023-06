Greve Starbucks: protesto por restrições às decorações de Orgulho LGBTQ+

A acusação surgiu após o sindicato observar a remoção de decorações e bandeiras do Mês do Orgulho em diversas lojas. (foto: AFP)

Um total de 150 lojas Starbucks e cerca de 3.500 membros da equipe nos Estados Unidos planejam paralisar suas atividades na semana que vem, de acordo com o sindicato que representa os funcionários da popular cadeia de cafeterias. Nesta sexta-feira (23/6), o sindicato afirmou que a Starbucks proibiu as decorações do Mês do Orgulho LGBTQ+ em suas lojas.